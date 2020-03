Eile hommikul kaotas nafta oma väärtusest kolmandiku. Sellist päevasisest kukkumist ei ole nähtud 1991. aasta lahesõja aegadest. Investeerimispanga Goldman Sachs analüütikud Damien Courvalini juhtimisel hoiatasid, et Põhjamere Brenti toornafta hind võib langeda isegi kuni 20 dollarini barreli kohta. See tähendaks veel hinnalangust üle 40%. „Seda võib nimetada maailma naftasõjaks,” lausus JBC Energy Groupi asutaja ja juht Johannes Benigni USA populaarsele investorite kanalile CNBC. Ent Eesti müüjad väitsid, et mootorikütuse hinnad alla ühe euro liitri kohta maksma ei hakka. Miks?