Vägevat elu elanud esimene Skype’i investor: see oli tõeline nohikute revanš

Kohtume Morten Lundiga Kultuurikatlas pärast tema esinemist Tallinnas toimunud tehnoloogiamaailma ühel vägevamal üritusel Latitude59. Lund võtab heatujuliselt istet, nõjatub toolileenile ning viskab oma paljad varbad lauale.

Lund ei ole klassikaline ettevõtja ja investor. Võiks isegi öelda, et ta on ekstsentriline. Latitude59 tutvustuses on tema kohta öeldud muu hulgas, et ta on artist. See viitab tema loovale hingele, aga ka kirele, millega ta oma toimetusi teeb. „Võin end kutsuda, kelleks iganes tahan,” ütleb ta resoluutselt ja lisab, et kirglikkus on saatnud teda kogu elu ja teinud temast selle, kes ta on. „See on andnud mulle kogu mu elu, millesarnast on väga vähestel võimalus proovida.”