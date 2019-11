Ühisrahastuse maailm on kirju ning eestimaalaste seas ülipopulaarne. Eriti tundub siinsetele inimestele panustada kinnisvarasse ja ettevõtetesse. Kui algusaegadel võisid mõned projektid ka rahastuseta jääda, siis nüüd lüüakse uusi rekordeid pidevalt. Paraku käib kõige sellega kaasas ka see, et mõned investeeringud tuleb investoritel korstnasse kirjutada. See tundus ühisrahastuses aasta-kaks tagasi veel justkui võimatu, nüüd aga on reaalsus kohale jõudmas.



Ärileht suhtles keskkondade omanike ja investoritega, et selle maailma siseelust veidi aimu saada. Et mõista, kas käes on ühisrahastuse kriis või saab lihtsalt suur hulk inimesi teada, et kõrge tootlusega kaasneb risk, mis ka realiseeruda saab. Kogenud investor ja keskkondade pidajad ütlevad kui ühest suust - hajuta oma raha projektide ja keskkondade vahel. Hoidu aga täiesti jaburatest projektidest, mida paraku keskkondadesse samuti sisse lipsab. Paraku on reaalsus see, et ühisrahastuses leiame me ees nii zombimaal elavaid ettevõtteid kui ka investoreid, kes on valmis kehvas seisus firmasid päästma. Lugu algab aga ühe populaarsema portaali uute murepilvedega.