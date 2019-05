„Küsimus ei ole selles, kas me saame reedeks valmis. Me saame reedeks valmis,” on Kopenhaagenist ligi 40 kilomeetrit põhjas asuva Køge Nordi raudteeterminali töödejuhataja Kristian Hoffmann veendunud. Poolteist nädalat enne tähtaega tunnistas ta, et ei pea enam töötundide kohta arvestust.