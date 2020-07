Eile pärastlõunal maandus Tallinna lennuväljal lennuk, mis tõi Ukrainast Eestisse 170 võõrtöölist. Põllumajandusettevõtjatele on nad kauaoodatud abivägi, kuid enne põllutöödele saamist tuli neil lennujaamas anda koroonatest ja tuleb veel kaks nädalat oodata enne kui tööle saab hakata. Tööandjatele on see ikkagi hea uudis.