BLOGI ja -VIDEO | Peaminister valitsuse erakorralisel pressikonverentsil: praegu on oluline kokku hoida

Peaminister rõhutas, et Eestil praegu sõjalist ohtu ei ole, kuid väga oluline on hoida kokku, et muud tülid tasub praegu tagaplaanile jätta. Seetõttu kohtub ta täna ka teiste parlamendiparteide juhtidega, et arutada, kuidas siseriiklikult tegutseda. Lisaks märkis peaminister, et olukorrast peab ka lastega rääkima, et nende hirmusid ja mõtteid mõista. Kallas rõhutas, et kindlasti tuleb nüüd varasemast enam jälgida, millega lapsed-noored sotsiaalmeedias tegelevad, sest näiteks TikTokki postitatakse veriseid sõjakaadreid, mida pole tarvis lastel näha.