KIIRANALÜÜS | Mida ütlesid 9. mai paraad ja Vladimir Putini kõne Ukraina sõja kohta?

2. Šoigu on pildil. Sõja algusest peale levivad kinnitamata kuuldused, et kaitseminister Sergei Šoigu ja ülemjuhataja Valeri Gerassimov on põlu alla langenud või tervislikul põhjusel rivist väljas. Esmaspäevast paraadi juhatas siiski Šoigu, aga Gerassimovi näha ei olnud. Kuuldusi, et ta sai hiljuti Ukrainas haavata, see ümber ei lükanud.