Väljaandele lekitati lindistus, kus Vene oligarh räägib Putini väidetavast surmahaigusest

Neid kinnitamata ega ümber lükkamata on väljaanne kindel vähemalt selles, et Putini lähikondlaste ja luureametnike seas liiguvad tõesti jutud Vene presidendi raskest haigusest.



„Kas sellised allikad räägivad tõtt või üritavad külvata desinformatsiooni, on teadmata,” võtab väljaanne kuuldused kokku. „See aitaks Putini totalitaarses juhtimises pettunutel näidata, et ta on töövõimetu või peagi sellest ilmast lahkumas, mis aitaks vähendada tema mõjujõudu kodus ja Ukraina lahinguväljadel.”