EPL Ukrainas | Kohalik noormees: järgmine Eurovision toimub 100% Mariupolis. Ehitame linna selleks ajaks üles

Marina on üks neist tüdrukutest, kes enne sõda mulle kinnitas, et mingit sõda ei saa tulla, sest armee kaitseb neid ja üldse – Mariupolis ei tervitaks venelasi pea keegi. Ja et kui päris aus olla, on sõda mõttetu, sest Mariupol on näinud viimase kaheksa aastaga rohkem arengut kui ülejäänud Ukraina kokku. Miks peaks keegi tahtma teda lõhkuda?