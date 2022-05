Marginaalid ja reeturid. Lõuna-Ukraina kollaborantide seas on nii venemeelseid tarikaid kui "koroonavastane" aktivist

Venemaa „erioperatsiooni” esimese etapi lõpuks oli Ukraina lõunaosas okupeeritud platsdarm, mille üks külg piirneb annekteeritud Krimmi poolsaarega ja teine Donetski „rahvavabariigiga”. Venemaa kontrolli all on suurem osa Hersoni oblastist ja osa Zaporižžja oblastist. Okupeeritud aladel hakati looma „sõjalis-tsiviiladministratsioone”, mis tegelikult toimivad okupatsioonivõimudena. Kreml üritab nendel aladel korrata 2014. aasta Krimmi ja Donbassi stsenaariumi, ent lõpplahendus sõltub lahinguväljal toimuvast.

11. mail teatasid Hersoni okupatsioonivõimud, et Vene Föderatsiooniga ühinemine on juba otsustatud küsimus. Ja et selle aluseks ei pea olema referendum nagu Krimmis, vaid piisab ka oblasti „uute võimude” palvekirjast Vladimir Putinile. „Mingit Hersoni rahvavabariiki ei looda ja referendumit ei tule,” rääkis „sõjalis-tsiviiladministratsiooni” asejuht Kirill Stremoussov. „Tuleb üksainus ukaas seoses Hersoni oblasti juhtkonna palvega Vene Föderatsiooni presidendile. Ja palve on anda oblastile Venemaa koosseisus täiemõõdulise oblasti staatus.”