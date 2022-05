KULTUURIBIIT | Ansambli I Wear* Experiment playlist

Oma muusikavaliku kohta ütlevad Johanna ja Mikk nii:

FKA Twigs - Cellophane

Kui video annab loole poole võrra juurde. Mõnus minimalism, kus iga heli, hingetõmme, detail ja sound kannab.

Disclosure feat. London Grammar - Help Me Lose My Mind

Mulle hullult meeldivad ilus-kurvad lood ning see lugu selles sammus astub kus tahaks silmad kinni massi sees põkkuda.

TWO LANES x Panama - Rolling Back

Kui juba melanhoolsusele jutt läks, siis see on kindlasti mu top 1 öise autosõidu lugu. Mõnus house-põks, mis vaikselt iga taktiga millimeetri haaval kasvab. Habras vokaal ja madal bass on minu jaoks selles loos see võlu-kombo.

Katy J Pearson - Take Back The Radio

Mulle väga meeldib, kui laulja hääl kannab nii, et seal tekib helin ning kerge kärin. Super positiivne Lõuna-Eestis autoga ringi sõitmise lugu.

Kishi Bashi - Hahaha pt 2

Eepiline-melanhoolne-lootust andev pala mille järgi aeglast moshimist teha. Kui oskaks lennata, siis see oleks mu soundtrack.

Miku lood

Shortparis - Govorit Moskva

Kindlasti vaadata subtiitritega ja süveneda üle keskmise rohkem. Kui muusikavideode eest jagataks Oscareid siis see oleks võitja. Lugu ja video ilmusid aasta tagasi, kuid on täna aktuaalsem kui kunagi varem.

IDLES - CAR CRASH

Idles on bänd, mis paneb mind esimese minuti tundma, et tahaks hirmsasti kakelda (PS! pole kunagi kakelnud), kuid siis kogu viha ja äng maandub muhedaks ja soojaks sisemonoloogiks, kus saan ilusti oma sisemist koletist ja deemonit turvaliselt kontrolli all hoida. Video on ka fantastiliselt loov ja nutikas #stockfootagegenius

ZHURME (A Noise Experiment) by Eric Improta Feat. Munky anD Ra Diaz

Video - ja helikunsti ideaalne kombinatsioon. Midagi trummaritele, bassimängijatele, videokunstnikele, helirežissööridele ja muusikagurmaanidele.

Turnstile: “Glow On" Record Release concert