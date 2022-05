Türgi jätkab NATO teemal väljapressimist. Pühapäeval läks Türgi ja Rootsi ministrite vahel karjumiseks

Nagu varem avaldatud, on Türgi olulisemateks nõudmisteks kurdi rahvuslaste täielik hukkamõist, türklaste arvates Kurdi Tööparteiga (PKK) seotud inimeste väljaandmine ja (samuti kurdi küsimusest tingitud) relvaembargo lõpetamine. Neljapäeval tegi Erdoğan kõige konkreetsema avalduse, mille järgi olevat riik NATO-t ametlikult teavitanud, et Soomet ja Rootsit liikmeks ei lubata. Lähis-Ida teemadele keskenduva portaali al-Monitor teatel on praegu väga vähe märke, et Türgi oleks valmis näitama seda konstruktiivsust, mida temalt oodatakse.