SÕJARAPORT | Teet Kalmus: uued jõhkrad sõjakuriteod Harkivis. Ukrainlased raskustes wagnerlaste öörünnakutega

Ljudmõla Denissova, inimõiguste ombudsman Ukrainas (Людмила Денісова nime alt leiate FB-st postituse, millest jutt) kirjutas oma FB-i postituses uutest inimsusevastastest kuritegudest, mille on Venemaa armee sõjaväelased korda saatnud Harkivi oblastis. Ma ei hakka seda teksti siia ümber kirjutama, saaksin arvatavasti süüdistuse vihakõnes, aga tema FB-i lehelt leiate täisteksti ja hoiatan ette, et see on karm materjal. Väga karm.