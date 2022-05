Kuidas rääkida inimesega, kelle silme all piinati tema lapsi? Sõjatraumade psühhiaater annab nõu

Ükskõik, kuhu ma maailmas lähen, kusagil inimesed ei ütle mulle: me arvasime, et meist saavad põgenikud. See tuleb neile alati üllatusena - olgu Süürias või Ukrainas või teistes riikides. See võib juhtuda igaühega meist. Põgenikud on samasugused inimesed nagu meie. Põgenikega töötades tuleb panna ennast nende asemele ja mõelda, kuidas me tahaksime, et meiega käitutakse.