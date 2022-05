Toomas Alatalu: seni üksildase Venemaa sõjaliitlaste rivi hakkab selginema

Pärast sõjategevuse puhkemist on Ukraina saanud relvi ja muud abi kogu demokraatlikult maailmalt, ent keegi neist pole saatnud oma relvajõude Ukraina pinnale sõdima. Venemaa, kes on ka ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige ehk üks viiest eriõigusega suurest suures poliitikas, on aga sõdinud silmatorkavalt üksi.