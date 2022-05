SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene standardiga laskemoona varud hakkavad maailmast otsa lõppema, Venemaa ostis seda tagasi Iraagist

Popasna all olevad Ukrina väeüksused on rasketest kaitselahingutest kurnatud ning kannatada on saanud ka nende raskerelvastus. Lähipäevade kõige olulisem küsimus ongi, et kas nad suudavad Venemaa armee edenemise seal piirkonnas peatada või mitte. Probleemid on ka Venemaa poolel, sest pealetungiv pool kannab kordades suuremaid kaotusi nii tehnikas kui elavjõus. Ka tuleb arvestada sellega, et kättevõidetud terrirooriumi kaitsmisel on vaja päris arvestatavat inimressurssi, aga seda napib.