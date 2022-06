Budapest üllatab iga kandi pealt. Reis, mis sai ehmatava paugu kohe pärast maandumist

Meie seiklus sai korraliku avapaugu kohe pärast maandumist. Niipea kui lennujaamast välja astusime ja meid nimesildiga ootama pidanud taksojuhti otsima hakkasime, ajasid turvamehed meid väljapääsust eemale, kohale sõitsid politseibussid ja asusid lennujaama esist lintidega piirama. Saime kohe teada, et ungarlased kuigi head inglise keele oskajad ei ole, sest personal oskas meile vaid öelda, et tegemist on pommitsooniga. Meie esimene mõte oli, et miks me siin nii lähedal seisame? Kui midagi plahvatab, siis tahaks ikka mitusada meetrit kaugemal olla. Asusime mööda mitmerealisi teid oma taksojuhile vastu kõndima. Olukord lennujaamas lahenes aga ootamatult kiiresti, taksojuht pani hooga meist mööda ja nii seisime kohvritega keset autoteed, kõik teised meist mööda tuiskamas. Lõpuks olukord laabus, taksojuht leidis meid üles ja saime rendikorteri poole sõitma asuda.