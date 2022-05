Daniel Arbess: inflatsioonipaanika lõpeb varsti. Tulevad muud majandusmured

Praegu on keskpankadel väga vähe ruumi rahapoliitika karmistamiseks ilma majandust pidurdamata. Vastutus selle eest, et õige ajaaken jäi kasutamata, lasub maailma poliitilistel liidritel. Nemad vastutavad probleemi lahendamise eest ja nad peavad pidama meeles, et pikemaajalist majanduskeskkonda määratlevad endiselt kasvav võlg, rahvastiku vananemine ning tööjõu- ja tarbimisnõudlust segi paiskavad tehnoloogiad. Sellistes tingimustes on püsiv disinflatsioon ohtlikum kui episoodiline inflatsioon.