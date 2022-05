Sõidame autoga Dniprost Odessasse. Teekond on pikk, sest otsemaanteid mööda minna ei saa. Pagan seda täpselt teab, kelle kontrolli all nad parasjagu võivad olla, ja tule all on nad niikuinii. Kogu teekonna ulatuses vaatab põldudelt vastu Ukraina lipp: kollane raps ja sinine taevas. Ühtegi söötis maatükki silma ei jää. Isegi mõni traktor paistab oma asju ajavat, kuigi kust ja mille eest nad kütust saavad, jääb arusaamatuks.