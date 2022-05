Barak Barfi: unistused riigipöördest Venemaal kuuluvad fantaasiamaailma

„Jumala eest, see mees ei tohi võimule jääda,” kuulutas USA president Joe Biden märtsis. Ta viitas Vladimir Putinile , kelle kallaletung Ukrainale raputab maailma ja eriti Euroopa majandust.

Valge maja täpsustas küll kohe, et Biden väljendas üksnes moraalset raevu, mitte ei kutsunud üles režiimi muutma. Ometi pälvib võimalus, et Venemaal võidaks riiki pöörata, palju tähelepanu. Eriti nüüd, kui Vene armeed on tabanud niivõrd rängad inimkaotused.