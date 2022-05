Türgi plaanib alustada Süürias uut sõjalist operatsiooni

Kasvavate pingete taustal NATO liitlastega teatas Erdoğan esmaspäeval, et Kreeka peaminister Kyriákos Mitsotakist tema jaoks enam inimesena ei eksisteeri ning ta ei kavatse Mitsotakisega enam iialgi kohtuda, vahendab Reuters. Türgi presidendi viha põhjus on tema enese väitel Kreeka valitsusjuhi püüd takistada oma USA-visiidil Türgil USA F-16 hävitajaid osta. Kreeka valitsuse pressiesindaja Giannis Oikonomou teatas seepeale, et Mitsotakis kaitseb oma riigi õigusi ja rahvusvahelist õigust ning et Kreeka välispoliitika põhineb selle varasematel liitlassuhetel. Türgi ja Kreeka suhted on NATO liikmetena olnud teatavasti keerulised aastakümneid ja tülitsetud on muu hulgas nii merepiiri, õhuruumi kui ka Küprose pärast.