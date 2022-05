Krista Kaer: oleksime režiimivastaste vene autorite festivalikutsed jõusse jätnud, kuid neil oli sõja tõttu piinlik

Sõda Ukrainas mõjutas ka külaliste nimekirja, eeskätt idanaabri autorite osas. "Oleksime jätnud mitme autori puhul kutse jõusse, just režiimikriitiliste autorite puhul. Kuid nad ütlesid, et ei taha tulla, neil on piinlik. Võib-olla tulevad kunagi tulevikus," sõnas Kaer.

Festivalil on mõistagi ka Ukrainale pühendatud kava. Näiteks 26. mail esineb Kirjanike Majas ukraina noorema põlvkonna üks juhtivaid autoreid Ija Kiva, kellega vestleb Igor Kotjuh. 28. mai õhtul tuleb Kirjanike Maja musta laega saalis esitusele Ukraina kava „Suvi on otsatu“, kus näitlejad Maarja Mõts ja Maria Ehrenberg ning lavastaja Priit Põldma esitavad nii ukraina luulet kui ka Ukraina inimeste lugusid.

Üks nimekamaid festivali külalisi on Uus-Meremaa autor Christine Leunens, kelle teosel "Vangistatud taevas" põhineb 2019. aastal valminud režissöör Taika Waititi film "JoJo Rabbit". "Tema uue romaani vastu on juba Hollywoodis suur huvi," sõnas Kaer ning lisas, et karmide koroonapiirangutega riigi autoril on väga hea meel reisida. Leunensi uus romaan on tõlkimisel ka eesti keelde.