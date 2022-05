Lõputu peoskandaal. Boris Johnson jäi veiniklaasiga fotole peol, mida tema väitel ei toimunud

Värskeim löök on Sky Newsis esmaspäeval avaldatud fotod, kus näeb Johnsonit keeluajal, 2020. aasta novembris jooke täis laua kõrval veinipokaali tõstmas. Varem on Johnson parlamendi ees öelnud, et ei oska selle konkreetse koosviibimise toimumist kommenteerida, kuid on kindel, et seal reegleid ei rikutud. See andis konservatiivide ses uut hoogu arutelule, kas Johnsoni ütlust tohib pidada teadlikuks parlamendi eksitamiseks või mitte.