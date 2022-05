Netflixi sarja edu valem: stiletodel kaunitarid, kes on ühtviisi osavad kinnisvaramüügis ja seljataga ussitamises

Enamasti igatseb vaataja glamuuri, ent ka võimalust peategelaste üle nalja visata. „Näete, raha on küll, aga pole nad minust sugugi nutikamad ja paremad inimesed! Puhta naiivsed.” Sääraseid kommentaare leidub sotsiaalmeedias ohtralt ka „Selling Sunseti” kohta. Ent selles tõsielusarjas on see miski, mis paneb rahvahulgad seda tundideks voogedastusplatvormilt vaatama.