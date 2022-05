Tinkov, Bondarev ja Volobajev. Sõja tõttu Vene eliidist lahkunuid võib kokku lugeda ühe käe sõrmedel

Paar päeva hiljem ületas ta Poola kaudu Ukraina piiri, et oma lapsepõlvemaale naasta. Praegu veedab ta oma päevi sellega, et üritab ametnikke veenda endale Ukraina isikutunnistust andma ja lubama tal sõjaväeteenistusse astuda. „Tahan oma kodumaad kaitsta, üritan iga päev,” ütleb ta Kiievi äärelinnas antud intervjuus. „Venemaale ei lähe ma kunagi tagasi.”

Hinnanguliselt on pärast sõja algust Venemaalt lahkunud sadu tuhandeid venelasi. Vastasseisu sõjale on väljendanud paljud intellektuaalid, ajakirjanikud ja aktivistid. Ent äri- ja poliitilise eliidi seas on sellised ülehüppamised äärmiselt haruldased. Ehkki väidetavalt tekitab Ukraina invasioon laialdast meelepaha, on vaid väike osa nendest inimestest olnud valmis avalikult sõja vastu sõna võtma.