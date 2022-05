Kalev Stoicescu: Soome ja Rootsi kiusamine Türgi muid muresid ei lahenda

Türgi probleemid NATO liitlaste (eeskätt Kreeka, USA ja Prantsusmaa) ja Euroopa Liiduga on viimastel aastatel kuhjunud. Nüüd on Türgil probleeme ka Rootsi ja Soomega. Ei saa öelda, et pilt oleks mustvalge. Ka teised peale Türgi on teinud vigu, lisaks ei ole Türgi ainus keeruline liitlane (kohe tuleb meelde Ungari).