Isamaa räägib, et see kindlasti aitab rohkem lapsi saada. Eesti pere- ja lastetoetused on EL-i võrdluses isegi praegu ühed kõige lahkemad nii absoluutse suuruse kui ka ostujõu järgi mõõdetult. Kui aastas lisataks 300 miljonit eurot, mille katet pole kellelgi näidata, tõuseks Eesti EL-is pronksikohalt hõbedat väärt astmele. On äärmiselt kahtlane, et see siis võluvitsana eriliselt rohkemate laste saamist toetab.