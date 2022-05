JUHTKIRI | Kas Keskerakond teab, mida tahab?

Mis puutub lastetoetuste eelnõu headusse, siis võib üheselt öelda, et tegemist on valesti ajastatud ja kehvasti läbimõeldud eelnõuga. Ligi 300 miljonit eurot, mida toetuste tõstmine järgmisel aastal vajaks, on küllalt suur summa, et kaaluda alternatiive: kas seda summat mingil muul viisil kasutades saaks Eesti inimeste, sealhulgas lastega perede heaks rohkem ära teha?