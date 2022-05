Venemaa sõjavõimet hinnati üle, kuid USA hinnangul on agressoril Ukrainas endiselt ülekaal

Heidutuselt kaitsele

Ehkki Gallego sõnul peab kindlate otsuste nägemiseks ära ootama juunis Madridis toimuva NATO tippkohtumise, on USA kongressi esindajatekoja liikmete sõnul selge, et Eesti panust allianssi tuleb tunnustada. USA saatkond Eestis ja USA kongress töötavad praegu Balti riikide kaitse tugevdamise nimel. Ollakse üksmeelel, et Ida-Euroopas on tarvis liikuda seniselt heidutusrežiimilt kaitsehoiakule.

„Enne Venemaa Ukraina-vastast rünnakut uskusime, et liitlasvägede kohalolek NATO idatiival on Venemaale piisav heidutus. Ent näeme nüüd, kuidas nad käituvad riigis, kus elab 44 miljonit inimest,” selgitas Bacon. Ameeriklaste sõnul on Ukrainas tehtavat hävitustööd nähes selge, et siinset territooriumi ei saa Venemaale isegi viivuks ära anda.

Agressor soovib pärast iga õnnestumist üha rohkem ja rohkem.

Sama resoluutselt toetavad kongressi esindajatekoja liikmed oma riigi ja vabaduse eest võitlevat Ukrainat. „USA kongress kiitis äsja heaks 40-miljardilise abipaketi Ukrainale. Senatis hääletas selle poolt 89 saadikut sajast,” märkis Bacon. Ehkki USA vabariiklaste seas on vähemus, kes toetab isolatsioonipoliitikat ja sooviks kasutada Ukraina abistamiseks kuluvat raha parema meelega USA-s, oleks see nii demokraatide kui ka enamiku vabariiklaste arvates viga. „Nägime 1930-ndate lõpus, mis juhtub, kui diktaatorile järeleandmisi teha. Agressor soovib pärast iga õnnestumist üha rohkem ja rohkem,” sõnas Balti parlamendirühma eesistuja.

Ruben Gallego sõnul ei ole ainult Ukraina, vaid sama palju USA ja kogu läänemaailma huvides, et demokraatia Ukraina sõjas võidaks ja püsiks. „Oleme kõik ohus, kui Ukraina peaks kaotama,” nentis Gallego.

Neljakordne ülekaal

USA kongressi esindajatekoja delegatsiooni kolmanda liikme Sara Jacobsi sõnul on kindel, et liitlased hindasid enne konflikti Venemaa sõjavõimet üle, aga see olevatki kaitsestrateegiat koostades oluline. „Oma vaenlast alahinnates leiad end sellisest olukorrast nagu Venemaa praegu,” lausus Galego.