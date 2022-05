„Voodit ei paistnud, ta magas ajalehepakkide peal.” Eesti kortermajades võib elada tuhandeid rämpsukorjajaid

„Arvan, et emal läks see käest ära pärast isa surma,” meenutab Margit (ema ja tütre nimed muudetud – toim). „Ma ise olen ka nõukogude ajal kasvanud, ei viska asju kergekäeliselt ära. Aga ema hoidis ikka kõik alles: kangajupid, paelaribad… Ja kui isa suri, siis ta ei visanud ühtki isa asja ära. Nüüd mulle tundub, et see võiski mõnes mõttes nagu murdepunkt olla,” arutleb Margit.