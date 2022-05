Olukord idarindel on Ukraina vägede jaoks raske, Severodonetski operatiivsuunal eriti kriitiline.

Palju on kõneldud globaalse nälja riskidest Ukraina sadamate blokeerimise tõttu. Näha on, et venelased püüavad sellest teemast teha endale trumpkaarti ning püüavad sundida Ukrainat läbirääkimistesse oma tingimustel.