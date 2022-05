"Lõpetage need ähvardused." Suurbritannia võimalik taganemine Põhja-Iiri leppest seab ohtu riigi kaubandussuhted EL-i ja USA-ga

London on esinenud korduvalt ähvardustega ühepoolselt muuta või isegi taganeda Põhja-Iiri protokollist, millega sätestati 2019. aastal Brexiti-järgne kaubanduskord Põhja-Iirimaal. Euroopa Liit on Ühendkuningriiki hoiatanud, et leppe omavoliline muutmine võib viia laiema kaubandussõjani. Ent Suurbritannia on üha nõudlikumalt sedastamas, et kui Euroopa Liit ei näita üles vajalikku paindlikkust, pole Downing Streetil muud valikut kui protokolli muuta.