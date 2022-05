FOTOD | Ukraina Kultuurikeskuses esitleti ukrainakeelset Tähekest

Täheke ukraina keeles tutvustab lugejatele Eestimaad ja meie lastekirjandust. Ukrainakeelse erinumbri esikaane on joonistanud tunnustatud Eesti raamatuillustraator Jaõrna Ilo. Ajakiri ilmub 24-leheküljelisena ning selles on avaldatud jutud Andrus Kivirähkilt, Janno Põldmalt, Eno Raualt, Piret Raualt ja Markus Saksatammelt. Kasutatud on Tähekese autorite – Edgar Valteri, Heiki Ernitsa, Hillar Metsa, Kertu Sillaste, Kristina Torti, Elina Sildre, Ulla Saare, Liisa Kruusmäe jt illustratsioone.