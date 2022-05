Saksa tippfestivalil osaleb rekordarv eesti muusikuid

Festivali toimumiskohaks on Saksamaa kirdeosas asuv suursaar Usedom, millel on põnev kultuuriline- ja sõjalis-tehnoloogiline ajalugu. Usedomi kaunis liivarand on ääristatud luksuslike villadega, millest pompöösseimad on Austria-Ungari keiser Franz Josephi ja keisrinna Sissi suveresidentsid. Saare villade hulgas on Johann Straussi, Maksim Gorki, kirjanik Heinrich Manni jpt residentsid. Saare suuremad asukohad, nagu Peenemünde ja Swinemünde on olnud II maailmasõja ajal ja järel suured sõjatehnika arendusbaasid. Swinemündes asus allveelaevade keskus, üks festivali suur esitussaal on aga Peenemünde Turbiinide Hallis, praeguses muuseumis, kus toimusid omal ajal raketikatsetused. Peenemündest lahkusid insenerid Nõukogude Liitu ja USA-sse, NASA on suures osas rajatud Peenemündes tehtud tööle. Saarelt ei jää ka kaugele ka nüüdseks suletud Lubmini tuumajaam, kuhu saabuvad Läänemerest Nord Streami seisatatud gaasitorud.