KAART | Euroopat juhib rohkem naisi kui eales varem. Eriliselt paistavad silma Põhja- ja Baltimaad

Ent koos Prantsuse Borne´iga on Euroopas hetkel ühekorraga võimul tervelt üheksa naispeaministrit – seda on rohkem kui iial varem. On oluline märkida, et enamik neist on selles ametis oma riigis järjekorras alles esimesed või teised. Lisaks Eesti peaminister Kaja Kallasele on alates 2021. aastast esimene naispeaminister ka Rootsil ning Euroopa Liitu mitte-kuuluval Serbial. Mitmetes riikides nagu Leedu, Taani, Island või Moldova on peaministritoolil naine teistkordselt.