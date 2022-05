Kersti Ringmets: Tiktoki-sõjas oleme jagamisnuppu vajutades kõik sõdurid

Oleme praegu kogemas uutlaadi internetiajastu sõda, millele sillutab omakorda teed sotsiaalmeedia võimaldades reaalajas ülekandeid, intervjuusid ja videoid. Mitte kunagi varem ei ole sõjas oleval rahval olnud nii head ja ulatuslikku ligipääsu avalikule infojagamisele – internetile ning sotsiaalmeediale. Siin lisanduvadki valemisse sotsiaalmeedia suunamudijad. Just nemad viivad teadmise Ukrainas toimuvast sõjast noorteni, kes ei ole harjunud telerist uudissaateid jälgima, kuulavad muusikat reklaamivabalt selleks ettenähtud rakendustest ja pole väljaspool koolitöid päevalehti lugemas. Sotsiaalmeediatähtedel on aga aastate jooksul loodud usalduslik ja vahetu side oma jälgijaskonnaga ning nüüd, rohkem kui kunagi varem, saab seda kasutada sõjas oleva Ukraina eesmärkide toetamiseks. Just sotsiaalmeedia loob jälgijates tunde, et see kõik võiks vabalt nende endaga juhtuda, sest edastab detailirohket, emotsionaalselt laetud ning isiklikku vaadet.