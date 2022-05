SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa suutis üllatada

Venemaa pealetung on Luganski oblastis takerdumas ning kirsiks tordil on Ukraina vasturünnak ja Komõšuvahha küla tagasi enda kontrolli alla võtmine. Õnnestunud kontrarünnak on kaitses olevatele vägedele psühholoogiliselt väga oluline, ka oli Ukraina sinna saatnud reserve ja tulemus on näha. Sjeverodonetskis on Vene väed linna ääres ühe hotelli enda kontrolli alla saanud, aga sealt edasi liikunud ei ole.