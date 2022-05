Slavoj Žižek: apokalüpsise neli ratsanikku – katk, sõda, nälg ja surm – on kohal. Kas inimkond pääseb?

Aprillis, vaevalt kaks kuud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, jõudis maailmale kohale suur muutus, mille see sõda tulevikuks kaasa toob. Möödas on unistus kiirest lahendusest. Sõda on kummalisel kombel juba „normaliseerunud”, see on võetud omaks kui igavesti jätkuv protsess.