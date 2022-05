Andres Poom: vaatasin Tartu Riia ringi rekonstrueerimist ja mõtlesin – milline oleks Eesti parim panus Ukraina linnade taastamisse

Eesti aasta parim puidust tehasemaja 2021 - hotell-konverentsikeskus Norras. Puitmajatootjatele avaks Ukraina taastamine uue turu, kus nõudlus on väga suur veel pikkadeks aastateks ja aastakümneteks.

31 miljoni euro suuruse eelarvega taristuprojekt on Eesti kontekstis suur ja riikliku tähtsusega. Ehitus on planeeritud kestma 2022 aasta lõpuni. Ehitustöödele eelnes veel pikk planeerimis- ja projekteerimisetapp. Raske on ette kujutada neid inimtunde, raha, tonne terast, betooni ja asfalti, mis projekti realiseerimseks kulub.