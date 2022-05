SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ukrainlastel on tekkinud lõunas võimalus venelased kotti tõmmata

Aga selles sõjas on Venemaa armee linnalahingutes siiani õnnetu olnud ning kokkuvõttes on edu saavutatud ainult totaalse pommitamise ja purustamisega. Sjeverodonetskil on Venemaa jaoks poliitiline mõõde, seega kulutatakse seal palju nii tehnikat kui elavjõudu, et iga hinnaga oma eesmärk saavutada.