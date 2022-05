Margus Varjak: koroonast saab „harilik gripp”? Ei tasuks sellele panustada

Kui jaanuari alguses tundus veel, et olukord on suhteliselt rahulik, siis õige pea kasvasid omikrontüvesse nakatumise arvud eksponentsiaalselt, koos sellega haiglavoodite hõivatus ja kahjuks ka viirusnakkusesse suremine. Veebruari tippajal suri 15 inimest päevas, mis on võrreldav sellega, kui toimuks iga päev mitme sõiduauto laupkokkupõrge.