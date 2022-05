ARVUSTUS | Kas erakordne mälu on needus või voorus?

Hea raamatu tunnuseks on ilus keelekasutus ja haarav lugu. Lisaks hindan seda, kui raamat teeb mind targemaks. Kui saan midagi teada, mida ma varem ei teadnud. Ka see, kui lugemiselamus tekitab minus soovi olla parem inimene. "Tuulelohed" on just selline raamat. Pean tunnistama, et juba pealkiri ise seostub otseselt minu lapsepõlvega. Helesinises suvetaevas nähtud kirev tuulelohe on minu jaoks üks selgepiirilisem mälestus kättesaamatust unistusest. Mäletan, et soovisin üle kõige saada endalegi seda värvikirevat riidepalakat ja küll lennutaks siis teda taevastes kõrgustes. Aga ma unistasin ka lohena lendamisest. Et saaksin tuulelohe kombel hõljuda ja vaadata, mismoodi paistab ülevalt vaadatuna minu pisikene maailm. Osalt on need unistused ja lootused nüüdseks täitunud.