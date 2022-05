Sjevjerodonetskist uue Mariupoli tegemiseks peavad venelased veel palju pingutama

Äärelinnas tugev laibalehk

Luhanski kuberneri Serhi Haidai sõnul on linn ära lõigatud nii gaasi- kui ka veevarustusest ja puudub ka nende taastamise võimalus. Hinnangute järgi on jäänud praeguseks linna 10 000–15 000 elanikku, kelle lahkumine on pideva tule tõttu keeruline. Võimude sõnul on lahingutegevuse ja ravivõimaluste puudumise tõttu hukkunud umbes 1500 tsivilisti. Võitlejate kaotuste kohta vaenupooled täpsemaid andmeid ei avalda, kuid kuberneri sõnul käib linnas intensiivne lahingutegevus. „Nad kasutavad kogu aeg sama taktikat: tulistavad mitu tundi järjest ja siis ründavad,” ütles Haidai. „Ründajad saavad surma, siis järgneb uus tulistamine ja rünnak, kuni nad kusagil läbi murravad.” Ta lisas, et ilm on praegu üsna kuum ja äärelinnas valitseb tugev laibalehk, sest Vene sõdurid ei vii oma langenuid ära.

Lääne eksperdid on skeptilisemad. Keerulise olukorra kiuste pole linna sissepiiramine õnnestunud ja kaitsjatel säilib seega väljastpoolt abi saamise või taandumise võimalus. USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) ütleb, et Venemaa edu selles rindelõigus on saavutatud tänu jõudude äratoomisele teistelt lõikudelt, kuid edasi liigutakse endiselt vaevaliselt. „Olenemata sellest, kelle kätte linn jääb, lahingu lõpuks on Vene pealetung tõenäoliselt saavutanud haripunkti, mis annab Ukrainale võimaluse alustada operatiivtasandil uute vasturünnakutega,” märgivad ISW eksperdid. „Venelased on oma olemasolevast ründejõust pühendanud Sjevjerodonetskile märksa suurema osa kui ukrainlased.”