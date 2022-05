ANALÜÜS | Jaanipäevaks uus valitsus? Kallas ja Ratas pole teineteiselt lepitust otsinud

Peaminister Kaja Kallase esmaspäeval Brüsselis EL-i ülemkogu istungi eel tehtud avaldus tundus andvat taas selge suuna: Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusliit on läbi, kui Keskerakond hääletab koos opositsioonierakondadega peretoetuste eelnõu esimesel lugemisel selle poolt. Nii peaminister väljendus. Ent ta ei vastanud otse küsimusele, kas ta kavatseb peaministriametist siis tagasi astuda. „Sellist valitsust ja sellist koalitsiooni sellisel juhul ei ole,” lausus ta.

Kallas ütles juba 12. mail, kui valitsusliidu partner Keskerakond ja kolm opositsioonierakonda andsid riigikogus peretoetuste suurenemise eelnõu üle, et kui see Reformierakonna seljataga algatatud eelnõu vastu võetakse, on sel valitsusel kriips peal.