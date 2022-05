Kristina Kallas: see riigikogu peab ennast laiali saatma, erakorralised valimised on lahendus

See mäng on seda küünilisem, et selle ette on rakendatud laste teema. Kas tõesti on parlamendis veel keegi poliitik, kes arvab, et küsimus on selles, kas ja kui palju peaksid tõusma lastetoetused? Alles kuus kuud tagasi pandi ju kokku selle aasta eelarve. Kuidas siis nüüd lapsed meelde tulid?