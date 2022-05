Monika Haukanõmm: lapsevanemate tülil võib olla üks või kaks süüdlast, aga nende laps kannatab mõlemal juhul

Vahel ei ole mõni vanem lastekaitsja otsustega rahul ja tirib ka ametniku lavale, et publik saaks tema tegevusele hinnangu anda. Publiku üllatuseks on aga lastekaitsja tavaliselt vakka. Võib jääda mulje, et tal ei olegi enese kaitseks midagi öelda, aga tegelikkus on palju lihtsam: last kaitsev ametnik lihtsalt ei saa jagada avalikkusega selle pere siseeluga seotud fakte, millest ta oma töös lähtus.