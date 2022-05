Ilmar Raag: kas Ukrainat toetav Eesti meedia täidab enam oma rolli?

Tiit Hennoste ütleb, et Eesti ajakirjandus on selgelt Ukraina poole kaldu (EPL 24.5). Mõnes ajakirjanikus tekitas see väheke ärevust, sest püüdlus objektiivsuse poole on ajakirjanduse ideaaliks. Kummatigi tuleb arvestada, et Eesti ajakirjanduse pilti mõjutavad ka protsessid, mis tegelikult peaaegu ei sõltu ajakirjanike suvast.