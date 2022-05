PÄEVA TEEMA | Urmas Paet: mitmed Euroopa riigid ei soovi endale ebamugavusi. Aeg nad vetoõigusest ilma jätta

Mitmenädalaste vaidluste tulemusel jõudsid ELi liikmesriigid lõpuks kokkuleppele, et piiratakse nafta importi Venemaalt. Võib öelda, et parem pool muna kui tühi koor ning loodetavasti see otsus hakkab õige pea vähendama ka Venemaa tegelikke tulusid, millega Ukraina-vastast agressiooni rahastada.