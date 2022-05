EPL BRÜSSELIS | Eesti loodab EL-ilt kiiret toetust õhutõrje ostmiseks ja laskemoonavarude suurendamiseks

Kuid Putini režiimi valla päästetud Ukraina sõda pani liidu juhte mõtlema, et ehk on siiski asju, mida just EL saaks liikmesriikide julgeoleku tugevdamiseks teha, ja seda nii, et NATO-lgi oleks sellest palju kasu. Sõda näitas teravalt kätte, kus jäävad NATO käed lühikeseks, kuid EL saaks palju korda saada.