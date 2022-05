Liina Kersna kiirtestide skandaalist: riigihangete läbiviijad jätsid meid külma kätte

Teadsime, kui halvavalt oli varasem distantsõpe mõjunud meie laste ja noorte vaimsele tervisele ning õpitulemustele. Rahulolu-uuringus ütlesid pea pooled 11. klassi õpilased, et neil on tihti või alati kõigest kõrini. Pea pooled! Põhikooli matemaatika lõpueksami tulemus oli 17 protsendipunkti madalam viimaste aastate keskmisest. Sel aastal lõpetavad abituriendid on kogu oma gümnaasiumi aja õppinud väga ebastabiilsetes oludes.